GSM'de gelir çok hizmet yok!

KKTC’de sabit telefon abonesi 90 bin, GSM abonesi ise 800 bin

Çiğdem AYDIN

Eski Başbakanlardan, CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, sabit telefonlarda yaklaşık 90 bin abonenin bulunduğunu belirtirken, cep telefonunda abone sayısının 800 bine ulaştığını açıkladı. Soyer; cep telefonlarından elde edilen gelirlerin de 2015 yılı itibarıyla 214 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Mobil telefonlarda abone sayısının ve gelirlerin artmasına karşın, hizmetlerde kalitenin yükselmediğine dikkat çeken Soyer, bir GSM şirketinin “roaming kalktı” şeklindeki reklamının yanıltıcı olduğunu ifade etti.

“Tüketiciyi aldatmadır”

CTP Gazimağusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, ülkede akıllı telefon kullanımında önemli bir artış olduğuna dikkati çekerek, özellikle üniversite ve turizm sektörü açısından haberleşmenin ucuzlatılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. KKTC ve Türkiye arasındaki maliyet farkına değinen Soyer, iletişim vergisinin düşürülmesini istedi, AB’de roamingin kaldırıldığına da işaret ederek, hükümeti roaming konusunu ele almaya çağırdı. Hükümetten açıklama olmadan bir mobil telefon şirketinin, “roaming kalktı” diye reklam yaptığına dikkati çeken Soyer, “İnceledim. Bu tüketiciyi aldatmadır” dedi.

“Turist, uçak parasından fazla telefon parası ödüyor”

Soyer şunları söyledi: “Turizm ve üniversiteler açısından büyük problem. Gelen turist uçak parasından fazla telefon parası ödüyor. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerde bu yoktur. Buna bağlı olarak örneğin Turkcell kullanıcısı Avrupa’da 15 lira öderse bununla ilgili pozisyon güya iyileşecek. Maile baktınız internetten haberleşme yaptınız en az roaming kadar para ödeyeceksiniz. Bakanlar Kurulu, Rekabet Kurulu, BTHK’nın tüketici hakkını korumakla mükelleftir. BTHK’nın üç aylık raporuna baktığımızda şirketlerin roamingde gelir hanelerine 5 milyon bir miktar olduğunu görürüz. Tüketicinin korunabilmesi için yapılaşması gereken bir konu. Güney’de herhalde Avrupa’nın roaming politikasına uyacak. Bizde bunun devamı çok büyük bir sıkıntı olur.

Bizdeki roaming konusundaki politika nedir?

Hükümetin tüketicinin adatılması politikasına sesiz kalmasını anlamış değilim. Roamingle ilgili bir düzenleme yapılması üzerinde mobil haberleşme oranı daha fazla artacaktır. Mali gelirler açısına baktığınızda çok önemli bir pozisyon görülüyor.

Fiyatlar düşmüyor, kalite yükselmiyor

Konuşmasında mobil hizmetlerden elde edilen gelirle ilgili bilgiler veren Ferdi Sabit Soyer, mobil hizmetlerden 2015 yılında 214 milyon TL gelir elde ettiğini belirtti. Soyer, “Ancak fiyatlar düşmüyor, kalite de yükselmiyor” dedi. Soyer şunları söyledi:

“Mobil hizmetlerde elde edilen gelir 2011’de 169 milyon iken 2015 ‘de 214 milyon TL oldu. Belli kuruluşlar elde etti bu geliri. Karlılık ve bilanço da bu şirketler açısından artmaktadır. Ancak hizmet bu artışa bağlı iyileşmemektedir. Fiyatlar düşmüyor, kalite yükselmiyor. Hem mobil hem tablet kullanımında yüzde 178 artış olacak, gelirlerde artış olacak ancak, hem fiyat hem kalite bakımından iyi bir kalite olarak gelmemektedir. Hükümetin roamingin kaldırılması için girişim yapması gerekmektedir. Paket kullanım oranları nedir? Eğer kullanım oranı düşükse bir anlamı yok.”

Maliyet hesapları ile ilgili bilgi yok

Ülkedeki mobil haberleşme kurumlarının Türkiye’deki maliyet hesapları ile ilgili bilgi bulunmadığına işaret eden Soyer, “Ancak bir gerçek vardır ki Türkiye’deki vergisiz maliyet hesapları ile KKTC’deki vergisiz maliyet hesapları arasında yüzde 30’u aşmış fark vardır” dedi.

Haberleşmede önemli artış var

Soyer, ülkemizde haberleşme alanında mobil ve Ipad kullanımında ciddi artış olduğunu dile getirerek, bu artışın devam ettiği sürece özellikle turizm, ticaret ve üniversiteler açısından haberleşmenin daha ucuz olmasının ekonomik bakımdan önemine işaret etti.

800 bin mobil telefon

Telekomünikasyon Dairesi’nin abone sayısının 90 bin civarında olduğunu belirten Soyer, mobil telefon sayısının ise 800 bini geçtiğini belirterek, sürecin böyle gelişmesinin Telekomünikasyon Dairesi açısından problem oluşturduğunu söyledi. Mobil haberleşme konusunda BTHK’nın verdiği bilgilere göre önemli bir miktarda fiyat farkını oluşturan unsurlardan biri devlet vergileri olduğunu ifade eden Soyer, şöyle dedi: “Devlet vergilerine baktığında örneğin KDV olgusunda Türkiye bizden ucuzdur ve yüzde 8 fark var arada. Bu çok ciddi bir olgudur. Aynı zamanda biz de işin belli ölçüde devlet gelirlerinin aksatmaması ve süreç içerisinde bunun değerlendirilmesi çerçevesinde iletişim vergisini yüzde 35 koyarken Bakanlar Kurulu’na bunu yüzde 25’e kadar düşürme yetkisi verir. İletişim vergisinde bu aşamada özellikle KDV oranını geri çekilmesini hükümet haberleşmeden daha ucuz bir pozisyon yakalayabilmek için gündeme almalıdır ve iletişim vergisini yüzde 35’den yüzde 25’e kadar makul bir şekilde düşürülmelidir.”

Ercan’dan 12,5 milyon TL’lik gelir

Ercan Havalimanı’ndan 12,5 milyon TL’lik gelir alındığının açıklandığına işaret eden Soyer, “Bunun bilançosu hangi unsurlardan oluşmuştur” diye sorarak bu bilançonun Meclis’e ve kamuoyuna açıklanmasını istedi. CTP Gazimağusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, şunları söyledi:

“Özellikle 112 milyon TL ekstra olarak Ercan Havaalanını geldiği gibi reklam edildiği bu aşamada böyle bir gelirle özellikle haberleşmenin ülke insanına ve ekonomisine getireceği fayda konusunda bu hükümet KDV’leri haberleşme ve iletişim vergisini geri çekmeyi baş yerde tutmalıdır. Bayındırlık ve Maliye bakanlıklarının koordinasyonu şarttır. Hükümet bütünlüğü gereklidir. Siyasi güç yarışına dönüşmemelidir. İlk adım hükümet mobil haberleşmede özellikle bu ihtiyaçları düşünerek KDV ve iletişim vergisinde belli bir düzenleme yapmalı. İlgili bakanlık ve BTHK’nın acil yapması gereken bir önlem var. Avrupa Parlamentosu roamingi kaldırdı. Tüketici hakları çerçevesinde önemli bir fonksiyon taşıyor.”