Guantanamo'nun en genç mahkumuna, 10 milyon dolar tazminat

Kanada'nın resmi yayın kuruluşu CBC ve ulusal basındaki haberlere göre, hükümet, ABD'nin Guantanamo Körfezi'ndeki esir kampında tutuklu kalan Kanada vatandaşı Khadr'a, burada maruz kaldığı işkence ve suistimaller dolayısıyla yaklaşık 10 milyon dolarlık tazminat paketinin yanı sıra resmi özür sunacak.

Guantanamo'daki en genç tutuklu olarak tarihe geçen Omar Khadr, 2002'de 15 yaşındayken ailesiyle tatil için gittiği Afganistan'da, ABD askerlerinin bir operasyonunda arada kalmıştı. Operasyonda bir gözünü kaybeden ve omzu kırılan Khadr, bu sırada bir ABD askerini öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp Guantanamo esir kampına gönderilmişti. Kanada'ya 2012'de iade edilen Khadr, gördüğü ağır işkenceler nedeniyle tüm suçlamaları kabul ettiğini ancak bu suçları işlemediğini açıklamıştı.

Khadr, kendisine verilen itiraf anlaşmasını kabul ettikten sonra transfer edildiği Kanada'da, Mayıs 2015'te avukatının gözetiminde olması kaydıyla serbest bırakılmıştı.

'TEMEL ADALET İLKELERİNDEN MAHRUM BIRAKILDI'

Kanada Yüksek Mahkemesi, 2010'da ABD'de Khadr'ın sorgulamalarına katılan Kanada federal yetkililerin eylemlerinin 'gözaltına alınan genç şüphelilere karşı gösterilmesi zorunlu olan Kanada'nın en temel standartlarını ihlal' niteliğinde olduğuna karar vermişti. Mahkeme, Kanada hükümetinin yaptırımlarının, Omar Khadr'ın Hak ve Özgürlükler Şartı'ndaki haklarını ihlal ettiğine ve onu temel adalet ilkelerinden mahrum bıraktığına hükmetmişti.

AĞIR İŞKENCELER NEDENİYLE RESMİ ÖZÜR TALEP EDİLDİ

Khadr'ın avukatı Dennis Edney, müvekkiline ağır işkenceler edildiğini ve Kanadalı görevlilerin de buna katıldığını belirterek, Amerikan ve Kanada hükümetlerinden resmi özür talebinde bulunmuştu. Kanada basını, hükümet aleyhine 20 milyon dolarlık tazminat davası açan avukat Edney ile resmi görevliler arasında pazarlığın sürdüğünü duyurmuştu.

Bu arada, resmi temaslar için İrlanda'da bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, gazetecilerin bu konudaki sorusunu, "Yasal sürecin yakında tamamlanacağını düşünüyorum" şeklinde cevapladı. Trudeau, konuya ilişkin detay vermedi.

SURİYELİ ARAR'A DA TAZMİNAT ÖDENMİŞTİ

Öte yandan, ABD'nin El Kaide'ye yönelik operasyonuna destek sağlayan Kanada'nın CIA'e verdiği yanlış istihbarat sonucu, 2002'de tatilden döndüğü Tunus'tan Ottawa'ya gitmek üzere New York'ta aktarma yaparken CIA uçağıyla Suriye'ye kaçırılan ve burada günlerce işkence gören Suriye ve Kanada çifte vatandaşı Mahir Arar da masum olduğunu ispatlayarak, 10.5 milyon dolar tazminat kazanmıştı. Dönemin Başbakanı Stephen Harper da Arar'dan resmi özür dilemişti.