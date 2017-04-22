Güç-Sen Kadına Şiddeti Kınadı

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), “kadına kalkan eli kabul etmediklerini” açıkladı.

Güç – Sen Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Derviş Dağman yaptığı yazılı açıklamada, “Birçok şey gördük bu güzel adada ve kabullendik bazılarını tüm mücadeleye rağmen. Partizanlığı. Adam kayırmacılığı. Adaletsizliği. Bölünmüşlüğü. Mücadele ediyoruz. Yılmadık devam ediyoruz. Ancak kabul etmediğimiz bir şey var ayni adada; Kadına kalkan eli kabul etmiyoruz. Bu coğrafyada kadına kalkan eli kabul etmiyoruz” dedi.