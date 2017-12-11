Güçlü bağışıklık için haftada iki kaşık tahin pekmez

Soğuk havalarda akla gelen ilk lezzetlerden biri pekmez, pekmez denildiğinde de akla ilk gelen ise tahin. Sağlık açısından çok faydalı olan tahin ve pekmezi tek olarak sevmeyenler karıştırarak tüketmeyi tercih ediyor.

Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, sağlıklı olduğunu düşünerek ölçüyü kaçırmamak gerektiğini vurguluyor ve enerjisi oldukça yüksek olan tahin ve pekmezin tüketiminin haftada 2 tatlı kaşığı ise sınırlandırılmasını öneriyor.

KARIŞIMDA PEKMEZ ORANI FAZLA OLMAMALI

Bu karışım için dikkatli olunması gereken en önemli noktanın ise doğru oranın kullanılması olduğunu belirten Diyetisyen Yüzbaşıoğlu, tahin pekmezin faydaları ve tüketiminde dikkat edilecek noktalar hakkında şu bilgileri veriyor:

“Tahin pekmez hazırlanırken amaç pekmez tüketimini artırmak olmalıdır, tahin sadece lezzet verici olarak düşünülmelidir. Örneğin 1 çay bardağı pekmez için eklenecek tahin en fazla yarım çay bardağı olmalıdır. Bu oran enerji içeriğinin dengede olmasını sağlar. Her sağlıklı yiyeceğin fazlasının sağlığımız için gizli bir tehlike olduğu unutulmamalıdır.

TAHİN KEMİK SAĞLIĞINI KORUYOR, KABIZLIĞI ÖNLÜYOR

Susamın değişik işlemlere tutulması ve ezilmesi sonucunda elde edilen tahin; soğuk algınlığı, grip gibi kış hastalıklarını önler. Vücut direncini artırarak bu hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır. Ayrıca hastalık döneminin da daha hızlı ve etkin bir şekilde atlatılmasına da yardımcı olmaktadır. Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı vücut direncini artırır. Hücre yapısını koruyucu özelliği sayesinde de kanserli hücreler ile aktif bir şekilde savaşır. Hammaddesi olan susamda bulunan kalsiyum ile yararlı yağlar kemiklerin korunmasına yardımcı olur. Sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını sağlayarak kabızlığın giderilmesinde etkilidir. Zengin miktardaki kalsiyum içeriği kemiklerin güçlenmesine ve kemik erimesine karşı kemiklerin daha dayanıklı olmasına yardımcı olur. Gelişme çağındaki çocukların kemik gelişiminin sağlıklı olması için kalsiyum içeren besin maddelerinin tüketilmesine büyük özen gösterilmesi gerekmektedir. Tahin mezelerde ve bazı yemeklerde sos olarak da kullanılmaktadır.

KARACİĞER VE MİDENİN DOSTU PEKMEZ ÖKSÜRÜĞÜ DE KESİYOR

Üzüm, dut, keçiboynuzu ve harnup gibi pek çok çeşidi bulunan pekmez kan yapıcı özelliğe sahiptir. Ayrıca vücut direncini, bağışıklık sisteminin direncini artırıcı ve güçlendirici özelliği sayesinde hastalıklara karşı koruyucudur. Karaciğeri temizleyerek damarları açar, kan basıncını dengeler. Hastalık aşamasında ise iyileşme sürecini hızlandırır. Mide rahatsızlıklarının tedavisinde destekleyici özelliğe sahiptir. Anne sütünü arttırdığı da bilinen faydaları arasında yer almaktadır. İltihap söktürücü özelliği bulunmaktadır. Öksürüğü keser ve balgam söktürücüdür. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda pamukçuk adı verilen ağız içi yaralarının tedavisinde oldukça etkilidir. Son dönemlerde keklerde, pastalarda, tatlılar da şeker yerine kullanılmaktadır. Özellikle pekmez sevmeyen çocuklara pekmez yedirmek amacıyla kullanılan bu yöntem sağlık açısından oldukça faydalıdır.