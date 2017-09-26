Güçlü bir kadın: Öykü Karayel

Güzel oyuncu Öykü Karayel dizi dünyasının güçlü karakteri “Eylül” için yaptığı hazırlıkta dövüş ve tıp eğitiminden bile geçtiğini anlattı

Show TV’nin yaz sezonuna damga vuran dizisi “Kalp Atışı”nda canlandırdığı “Eylül” karakteriyle hayran kitlesini katlayan oyuncu Öykü Karayel takipçileri için keyifli bir röportaj gerçekleştirdi. Güzel oyuncu röportajda “Kalp Atışı” dizisini, “Eylül” karakterini ve gelecek projelerini anlattı.

İşte Öykü’den satırlara dökülenler:

Rol için dövüş ve tıp eğitimi

“Kapl Atışı”ndaki “Eylül”ün güçlü bir kadın karakterin hikâyesi olması fikri beni çok cezp etti artık televizyonda güçlü kadın az görür olmuştuk çünkü. Bu zamana kadar dövüş sporlarına kişisel ilgim olmamıştı. Ön çalışma olarak aldığım ders zaten içinde dövüş sanatlarının unsurlarını barındıran koreografik bir eğitim gibiydi. Doktorluk içinse çekim yaptığımız hastane sağ olsun, bizi diziden önce biraz misafir etti. Doktorlarla tanıştık. Ameliyatlara girdik.

Eylül erkeklerin tahtını aldı

Dizide herkesin Eylül’e âşık olması konusunda senaristlerimiz pozitif ayrımcılık yapıyor diyebiliriz. Bu zamana kadar hep erkeklere âşık olundu, iki, üç kadının arasında kalan erkek karakterleri izledik televizyonda. Biraz abartılı da olsa bu dizinin farkı o karakter erkek değil kadın. Bunun dışında Eylül, ezberimizi bozan bir karakter; aksi, huysuz, sevmekten kaçan, korkaklık eden, fevri davranan, kendinden başka kimseye güvenmeyen, kendi travmalarının acısını başkalarından çıkaran, olgunlaşmamış bir karakter. Başarılı, zeki, vicdanlı biri. Yani tutarlı, dengeli, ‘yaşayan’ bir karakter.

Kusurları olduğu için sevildi

Bana göre yaşayan bir karakter olmasından ötürü Eylül çok sevildi. Hataları olan, kusursuz olmayan birini görmek, izlerken seyirciyi yabancılaşmaktan alıkoyuyor. Karakterlerle bağ kurmasını kolaylaştırıyor.

Farklı işler ilgisini çekiyor

Genelde ilk önemli şey senaryo oluyor benim için. Farklı işlerde olmak istiyorum. O yüzden görmeye alışık olmadığımız karakterler de ilgimi çekiyor. “Penny Dreadful”da Eva Green’in oynadığı Vannessa Ives karakteri çok güçlü ve oynanası bir rol mesela. Aynı şekilde Frances McDormand’ın oynadığı Olive Kitteridge da öyle.

Dizi dünyasına sitem

Yerli dizilerde birbirine çok benzeyen işler yapıldığını görüyoruz ve bu çok üzücü. Bu bir arz talep meselesi, fakat maalesef televizyon dünyası bu meselenin doğru orantılı olduğunu unutup ‘Talep böyle’ diyerek sıyrılıyor bazen işin içinden.

Savaşın içinden çıkan bir film

Gözde Kural’ın Afganistan’da çekilen “Toz” filmi büyük bir heyecandı benim için. Afganistan başlı başına bir röportaj konusu. Anlatmakla bitmeyen askerlik anıları gibi düşünün. Ömrüm boyunca anlatabilirim. Kısaca şöyle söyleyeyim: Filmden bağımsız olarak, çok zor bir şeyi başardık, bu yüzden gurur duyuyorum orada beraber çalıştığım bütün arkadaşlarımla. En başta Gözde’yle. Başardığı şeyi düşününce hâlâ inanamıyorum. Afganistan’da devam eden savaş, biz oradayken başlayan süreçle beraber öyle bir hal aldı ki daha uzunca yıllar, bizim çektiğimiz gibi, bütün sahneleri gerçekten Afganistan’da geçen bir film çekilemeyecek gibi geliyor bana.