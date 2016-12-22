Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan’ın sıkı takipçisi!





Geçtiğimiz günlerde Erhan Çelik'ten boşanan Gülben Ergen, 4 yıl önce boşandığı eşi Mustafa Erdoğan'ı sosyal medyada yakın markaja aldı.



Gülben Ergen’le Erhan Çelik’in 2 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde resmi olarak bitti. Aralarından su sızmayan çiftin boşanması, magazin gündeminin uzun süre konuşulan haberlerinden biri oldu. Boşanmayı duyuran kişinin Çelik olması, Ergen hakkında iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.



Yaklaşık iki hafta önce TRT eski spikeri Mesut Mertcan'ın onuruna verilen yemeğe katılan Çelik, gazetecilerin kendisine; “Boşanmaya sebep olan üçüncü bir şahıs var mı?” sorusuna, “Gerçeklerin zamanla ortaya çıkma gibi bir alışkanlığı ve güzel bir tarafı var. Zaten zaman her şeyi herkese gösteriyor” diye cevap vererek, kafaları karıştırmıştı. Bu açıklama üzerine ise, Çelik’in Ergen’i eski eşi Mustafa Erdoğan’dan kıskandığı ve ihanet yüzünden boşandığı iddia edilmişti.



ERDOĞAN’A SIKI TAKİP!





Ergen’in eski eşi Mustafa Erdoğan ile çocukları için sık sık görüşmesi Çelik’i rahatsız etti. Erdoğan’ın 3 çocuğunu alarak, Ürgüp’e Ergen’in yanında götürmesi de patlama noktası oldu.



Çelik’ten resmi olarak boşanan Ergen, 4 yıl önce boşandığı eşi ve 3 oğlunun babası Mustafa Erdoğan’ın fotoğraflarını beğenmeye hatta yorum yapmaya başladı. Bu durumun farkına varan takipçiler ‘bu nasıl ayrılık’ gibi yorumlar yaptı.



