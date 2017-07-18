Güler Şen Tiyatrosu, Uluslararası Final Üniversitesi’yle Yeniden Doğuyor

Elli yılı aşkın bir süredir sanatsal faaliyetlerini sürdüren tiyatro ustalarından Güler Şen’in önderliğinde kurulan Güler Şen Tiyatrosu Uluslararası Final Üniversitesi ile yaptığı işbirliğiyle yeniden hayat buluyor. Üniversite tiyatro kulübü ve Güler Şen Tiyatrosu ekibi ilk toplantılarını gerçekleştirerek, önümüzdeki dönem için sahneye koyacakları “Deli Hasan” oyununun hazırlıklarına başladı.

İLK OYUN “DELİ HASAN”

Geçmişte, gerek Kuzey Kıbrıs, Gerekse İngiltere’nin çeşitli bölgelerinde birçok oyun sahneye koyarak beğeni kazanmış, bir süredir faaliyetlerini askıya almış olan Güler Şen Tiyatrosu ile Uluslararası Final Üniversitesi Tiyatro Kulübü yeni bir projede bir araya geldi. Uluslararası Final Üniversitesi Tiyatro Kulübü ve Güler Şen Tiyatrosu ekipleri önümüzdeki dönem sahneye koyacakları “Deli Hasan” oyunu için bir araya gelerek rol dağılımlarını gerçekleştirdi. Bekir Kara’nın yazdığı “Deli Hasan” Oyununun hazırlıkları Güler Şen’in yönetmenliğinde Uluslararası Final Üniversitesi çatısı altında yoğunlaşırken, önümüzdeki dönemde seyirciyle buluşması planlanıyor.