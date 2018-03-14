Gülse Birsel: Bu ülke, tarihinin en büyük ahlaki çöküşünü yaşıyor

Hürriyet yazarı, oyuncu, senarist Gülse Birsel, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden özel Türk jet uçağının düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi. "Bu ülke, tarihinin en büyük ahlaki çöküşünü yaşıyor kanımca" diyen Birsel, "Sana dokunmamış, hiçbir suçu olmaya genç insanların kazada ölmesine alkış tutmaktan, arkalarından hakaret yağdırmaktan daha büyük ahlaki zaafiyet ne olabilir?" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Birsel ayrıca, UBER'e karşı geçen günlerde Çağlayan Adliyesi önünde yaptıkları eylem sonrasında açıklama yapan, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun sözlerini değerlendirdi. Aksu'nun sözlerini alıntılayarak tehdit unsuru içerdiğini belirten Birsel, "Son yıllarda istediğini yaptırmanın biçimi özünde bu" dedi.

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