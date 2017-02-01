Gülşen bebeğin 40 çıkmadan sahneye çıkacak

Doğuma günler kala bile sahneye çıkan Gülşen, doğumun üzerinden 1 ay bile geçmeden ilk kez ‘Selfy Whitefest 2017' kapsamında sahneye çıkacak.

Geçtiğimiz ay doğum yapan Gülşen, doğumdan 28 gün sonra sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

DOĞUMUN ÜZERİNDEN 1 AY GEÇMEDEN…

5-9 Şubat tarihleri arasında Uludağ'da gerçekleştirilecek olan ‘Selfy Whitefest 2017'nin finalinde, anne olduktan sonra ilk kez zirve de sahneye çıkacak olan ünlü sanatçı Gülşen, Serkan Kaya, Berkay ve Hakan Altun sahne alacak.

Türkiye’nin en ünlü kayak ve eğlence merkezi Uludağ’da gerçekleştirilecek olan ‘Selfy Whitefest 2017'in 3. ve final etabında, 5 Şubat'ta Serkan Kaya, 6 Şubat’ta Gülşen, 7 Şubat’ta Berkay ve 8 Şubat’ta Hakan Altun şarkılarıyla, Dj Hakan Kabil, Dj Emrah Göktaş ve Percussion Tai, Dj performanslarıyla binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşatacak.