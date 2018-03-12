Gülşen Öztemiz yaşamını yitirdi

Mormenekşe'de sakin 59 yaşındaki Gülşen Öztemiz (K) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Öztemiz dün gece saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti.

LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU

Lefkoşa’da park halindeki aracı içerisinde şüpheli görülen M.S.M.’nin (E-29) üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün saat 20.30 sıralarında yapılan aramanın ardından zanlı M.S.M. polis tarafından tutuklandı.

ALSANCAK’TA MÜLKE TECAVÜZ VE DARP

Alsancak’ta, E.Ş (E-22), beraberindeki Z.T. (E-47), O.T. (E-16) ve S.M. (E-25) ile birlikte, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Rifat Göral’ın ikametgâhını hasara uğrattı.

E.Ş. yüksek sesle bağırıp çağırarak, küfür ederek, tasarrufunda bulunan demir parçası ile evin ahşap giriş kapısına ve yan tarafında bulunan cam çerçevesine vurup kırdı, ardından beraberindekilerle birlikte eve girip mülke tecavüz suçu işledi ve Ramadan Göral’a vurarak darp etti.

Alkollü olan zanlılar tutuklandı.

MAĞUSA’DA 14 YAŞINDAKİ ZEYNEP RAMAZAN KAYIP

Öte yandan Mağusa’da dün saat 23.00 sıralarında evinden ayrılan 14 yaşındaki Zeynep Ramazan geri dönmedi. Zeynep Ramazan aranıyor.