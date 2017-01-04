Pek çok kişi, zayıflamak için farklı uğraşılar vermektedir. Ve toplumumuzda öyle bir yargı gelişmiştir ki, insanlar, televizyonda ne görür; gazetede ne okur; arkadaşlarında ne duyarlarsa, onun doğru olduğunu düşünmektedirler.

Kilo vermek ile ilgili yanlış bilinenler yüzünden kilo veremeyenlerin sayısı o kadar çok ki…

Örneğin, siz zayıflamak istiyorum diyorsunuz; birisi size diyor ki: günlerce aç kalırsan zayıflarsın… Siz de onu dinliyor; ve günlerce aç kalıyorsunuz, sağlığınız bozuluyor… Ama siz yine de zayıflayamıyor; hatta belki kilo alıyorsunuz… Oysa, doğru ağızdan alınan doğru bilgilerle, aç kalmanıza gerek kalmadan zayıflayabilmeniz mümkün. Bu noktada belki de biraz daha bilinçlenmemiz gerekiyordur ne dersiniz? Şimdi ben size, günde 20 dakika egzersiz yaparak zayıflamak mümkün desem siz bana inanır mısınız? İnansanız sizin için iyi olacağı kanısındayım…



Pek çok ünlü isim, televizyonlarda, günde iki saatlik egzersizler yaptıklarını söylemektedirler. Sizin ise günde iki saat boş vaktiniz olsa, büyük ihtimalle evinizin işlerini halleder, arkadaşlarınızla görüşür, çocuklarınızla ilgilenirsiniz… Ama siz boş bir insan değilsiniz ki, günün iki saatlik bir bölümünü de zayıflamaya ayırasınız… O halde, size güzel bir haberimiz var: günde 20 dakika egzersiz yaparak zayıflamak artık sizin elinizde, geriye kalan 100 dakikayı da, çocuklarınız ile ilgilenerek, evinizin işlerini yaparak; ya da arkadaşlarınız ile kahve içerek değerlendirebilirsiniz…

Günde 20 dakika egzersiz yaparak zayıflamak istiyorsanız, yapacağınız egzersizi doğru seçmeniz yeterli. Örnek vermek gerekirse, günde 20 dakika boyunca koşarsanız, günde 20 dakika yürüyüş yaparsanız; ya da günde 20 dakika bisiklete binerseniz, günde 20 dakika egzersiz yaparak zayıflamak kavramı sizin için de geçerli olur. Günde 20 dakika boyunca mekik hareketleri yapmak; ya da günde 20 dakika şınav çekmek sizin için biraz zor; ve sağlıksız olabilir; örneğin sakatlanabilirsiniz; fakat, zaten günde 20 dakika egzersiz yaparak zayıflamak için, sadece mekik ya da şınav yapmanıza gerek yok. Yapmanız gereken tek şey, günde 20 dakika boyunca, sizi terletecek; ve sık nefes almanızı sağlayacak bir egzersiz yapmak. Bu sayede, günde 20 dakika spor yaparak zayıflamak eyleminden, yoğun tempolu bir spor ile yararlanmış olacaksınız. Kardiyo egzersizler yapmanız gerektiğini belirten uzmanlar, günde 20 dakika kardiyo egzersiz yapan birinin, günde 40 dakika, hafif tempolu egzersiz yapan birinden daha fazla kilo vereceğini; ve daha formda olacağını belirtiyorlar.