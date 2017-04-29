Güneşköy’ün gözü, kulağı bu davada

Çocuk yaştaki öz kızına 5 yıl süreyle tecavüz etmekle suçlanan Osman Yıldız doğrudan cezaevine gönderildi

Teoman TURAN-DİYALOG

Güzelyurt’a bağlı Güneşköy’de 5 yıl boyunca çocuk yaştaki öz kızına tecavüz etmekle suçlanan Osman Yıldız hakkındaki polis soruşturması tamamlandı. Polis hücresinde 11 gündür tutuklu bulunan zanlı Yıldız dün teminat talebi ile Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, zanlının 2012’den beri tutuklandığı güne kadar çocuk yaştaki öz kızına cinsel tecavüz, akrabayla cinsel ilişki, çocuğa cinsel saldırı, çocuğa cinsel istismar ve şiddet kullanma tehdidi ile suçlandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Zanlı “16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz”, “Akrabayla Cinsel İlişki”, “Çocuğa Cinsel Saldırı”, “Çocuğa Cinsel İstismar” ve “Şiddet Kullanma Tehdidi” suçlamalarından yargılanmak üzere 30 gün süre ile cezaevine gönderildi.