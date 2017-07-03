Güney Kıbrıs 3 belge sundu

Kıbrıs Rum tarafı, çözümün uygulanması ile ilgili kontrol mekanizması, güvenlik ile ilgili yeni sistem ve beş başlıkla ilgili “tek haneli” toplam üç belge sundu.

Kıbrıs Rum tarafına dayalı kaynaklara göre, tarafların kendi önerilerini sunduktan sonra, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin garantör ülkelerin başbakanları Crans-Montana’ya ne zaman gidecekleri konusuna atıfta bulundu; ancak özlü görüşmelerin başlamamasından dolayı hiçbir taraf söz konusu öneriyi olumu karşılamadı.

Rum Lider Nikos Anastasiades ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve her birinin heyetleri dâhil, saat 18.00’de (yerel saatle) (19.00’da Kıbrıs saati) gayri resmi görüşmede bir araya gelecekler. Görüşme sırasında altı başlık üzerine tartışma olacak. Ve bunun ardından saat 19.30’da (yerel saatle) (20.30’da Kıbrıs saati) Birinci Masada yeninde toplanıp güvenlik ve garantiler konusu görüşülecek.