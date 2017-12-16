Güney Kıbrıs ile Yunanistan, PESCO Çerçevesinde Birlikte Silahlanacak

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un dün Rum mevkidaşı Hristoforos Fokaidis’le gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin PESCO çerçevesinde sunulan imkanlardan faydalanarak ortak silahlanma programlarında yaptıkları işbirliğini güçlendirme kararı aldığını yazdı.



Gazete, görüşmeye ilişkin ortak açıklamada, iki bakanlık arasında bu konuya ilişkin Daimi Teknokratlar Komitesi kurulmasına karar verildiğinin duyurulduğunu aktardı.



RUM GÜVENLİK VE SAVUNMA AKADEMİSİ AVRUPA AĞINA KATILDI



Öte yandan, Politis gazetesi, Rum Güvenlik ve Savunma Akademisi’nin “Avrupa Savunma Koleji Akademik Ağı’na” katıldığını yazdı.



Gazete, Rum Savunma Bakanı Fokaidis’in, katılım sebebiyle dün gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın AB Güvenlik ve Savunma Koleji’nin faaliyetlerine etkin şekilde katıldığına dikkat çekerek Rum Güvenlik ve Savunma Akademisi’nin, Güney Kıbrıs’taki üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla hali hazırda mevcut olan işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla kurulduğunu vurguladı.



Habere göre dünkü törene, Avusturya Akademi Müdürü Albay Harald Gell, Avrupa Savunma ve Güvenlik Koleji adına havacı üsteğmen Simos Zabas, Rum Güvenlik ve Savunma Akademisi Müdürü Üsteğmen Konstantinos Zivanas ve Güney Kıbrıs’ta bulunan bazı üniversitelerin dekan ve akademisyenleri katıldı.



Gazete, tören çerçevesinde askeri akademiler ile üniversiteler arasında işbirliği memorandumlarının imzalandığını da vurguladı.