Güney Kıbrıs yılda 200 milyon dolar gelir bekliyor

Rum Yönetimi’nin, tek yanlı Münhasır Ekonomik Bölge ilan ettiği deniz bölgesindeki 12’inci parseldeki “Afrodit” yatağından doğal gazın Mısır’daki İdku terminaline iletilerek satışı konusunda Shell ile görüşmelerin son aşamada bulunduğu, satışın başlaması halinde Rum Yönetimi’nin bundan yıllık gelirinin 200 milyon ABD Doları olacağı haber verildi.

Haftalık Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre anlaşmada son düzlüğe girildiği belirtildi.

Gazeteye göre doğal gaz piyasası verileri baz alındığında, “Afrodit” yatağından ihraç edilebilir doğal gaz üretimi maliyeti azaltılabilirse Rum Yönetimi’nin on yıllık dönem içerisinde edineceği gelirin, zam olanağı da açık olmak üzere, toplam 2 milyar Dolar civarında, yani yıllık yaklaşık 200 milyon Dolar olması bekleniyor.

Doğal gazdan edinilen geliri ikiye katlayabilecek en önemli unsurun ise bugün varili 65 dolar olan uluslararası petrol fiyatları olduğu belirtilen haberde petrolün varil fiyatının 5 dolar artması halinde Rum Yönetimi’nin gelirinin iki katına çıkabileceği kaydedildi.

Gazete “Afrodit” yatağından ihracın, nihai anlaşmaya imza atılmasından itibaren üç yıl sonra başlayabileceğini, yatak ile İdku arasında boru hattının döşenmesi için gereken sürenin üç yıl olacağını da haberine ekledi.