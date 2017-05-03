Güney Kıbrıs'a 3.2 Milyon Turist

Kıbrıs Rum İstatistik Dairesi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, Şubat 2017 döneminde turizm sektöründe elde edilen gelirde %23,9’luk önemli bir artış kaydedildi.

İstatistik Dairesi verilerine göre, yukarıda belirtilen dönemde turizmden elde edilen gelirin 2016 yılının aynı dönemine kıyasla %23,9 bir artış kaydedilerek 37 milyon 6 bin avrodan 46 milyon 600 bin avroya ulaştığı hesaplanmaktadır.

Gezginler Araştırmaları sonuçlarına göre, geçen yılın Ocak – Şubat dönemiyle kıyaslandığında, 2017 yılının Ocak- Şubat döneminde elde edilen turizm geliri %22,9 artarak 66,7 milyon avroya ulaştı.

3.2 MİLYON TURİST REKORU

Yapılan açıklamada, 2016 yılındaki verilere göre Güney Kıbrıs 3.2 milyon ziyaretçi ile rekor kırdı. Kıbrıs Turizm Örgütü (Cyto Tourism Organisation) Genel Sekreteri Marinos Menelaou, 2017 yılının ilk çeyreğinde gelenlerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artış olduğunu söyledi.

CTO ayrıca, 2017-2018 kış sezonu rezervasyonlarında yüzde 20 oranında artış öngörüyor.

Kıbrıs Haber Ajansı