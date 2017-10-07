Güney Kıbrıs'ta da plakalar değişiyor

Alithia gazetesi, kiralık araçlarla resmi hizmet araçları için geçerli olacak araç plakalarındaki değişiklikle ilgili yasa tasarısının bugün Rum Meclisi’nde görüşüleceğini yazdı.

Gazete, resmi hizmet araçlarının sarı renk olan plakalarının, bundan böyle beyaz renkte ve siyah yazılı olacağını; kiralık araçların kırmızı renk olan plakalarının da, bazı kriterler zemininde beyaz renk olacağını kaydetti.

Habere göre, kiralık araç plakaları, 6 aydan uzun süreyle kiralanırsa beyaz, 6 aydan kısa süreli kiralanırsa kırmızı renk olacak.

Özel/şahsi plakalar için de açık artırma prosedürü getirilen yasa tasarısı, özel plaka ücretini 115 Euro olarak öngörüyor.