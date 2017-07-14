Güney Kıbrıs'ta 'plastik poşetler' için yeni uygulama

Güney Kıbrıs'ta önümüzdeki yıl uygulamaya girecek yeni bir yasa ile marketler plastik poşetler için ücret isteyecek. Yasanı amacı "naylon" kullanımını azaltmak.

Yeni uygulanacak olan yasaya göre 1 Ocak 2018'den itibaren süpermarketlerde plastik poşet almak isteyen 0,05 Euro ödeyecek.

Tasarı, AB'nin plastik torba direktifi ile yönlendiriliyor ve yasanın geçtiğimiz yıl 27 Kasım'da yürürlüğe girmesi gerekiyordu.

Önlem plastik taşıyıcı torbaların kullanımını azaltmak, yeniden kullanılabilir poşetlerin tanıtımını ve tüketici tutumundaki değişimi hedefliyor.

Rum Çevre Departmanı Müdürü Costas Hadjipanagiotou, ilgili paydaşlarla gerekli tartışmaların tamamlandığını ve yeni tedbirlerin 1 Ocak 2018'de başlatılacağına karar verildiğini söyledi.

Kaynak: in-cyprus | Çeviri: Haber Kıbrıs