Güney Kıbrıs'ta SALDIRIYA Uğradılar!

Larnaka-Lefkoşa yolunda seyahat eden Erfem Günsay’ın kullandığı aracın önünü kesen Rumlar, eşinin yanında darp edip, yüzüne tükürüp gittiler

Diyalog/Pelin Yükselay

Tedavi amaçlı Larnaka’ya giden Simge-Erfem Günsay çifti, ömür boyu unutulmayacak, ahlaksız bir saldırı ile yüzleşti. Larnaka’dan, Lefkoşa’ya dönerken 30 dakika boyunca Mercedes marka taksi şoförü tarafından taciz edilen Günsay çifti, Lefkoşa yakınlarında saldırıya uğradı.

Yaşadıklarını Diyalog’a anlatan Erfem Günsay, “Lefkoşa’ya yaklaştığımız zaman bizleri taciz eden taksiciye yardım amacıyla ikinci bir araba geldi ve birlikte önümüzü kestiler. Rumlardan biri şoför kapısını açıp, bana vurmaya başladı. Sağ omuzuma ve enseme şiddetli darbe indirdikten sonra yüzüme tükürüp, ‘Bello Turkos’ diye bağırıp kaçtılar”dedi.

Yaşanan bu korkunç olay sırasında eşinin ağlama krizine girdiğini belirten Günsay, durumu Rum polisine şikayet ettiğini söyledi.

Eşiyle beraber MJ 698 plakalı araçlarıyla Larnaka yolundan Lefkoşa’ya doğru ilerledikleri sırada otobanda MNX 734 plakalı taksiyi geçtiklerini anlatan Erfem Günsay, ‘ne olduysa taksiyi geçtikten sonra oldu’ dedi.

“Otobanda 30 dakika boyunca taciz edildik”

Erfem Günsay yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

“Otobanda normal hız limitleri içerisinde kendi yolumda ilerliyordum. Önümde Rum bir taksi vardı ve onu geçtim. Sonra yine normal bir şekilde kendi şeridime geçerek ilerlemeye devam ettim. Bu sırada geçtiğim taksinin yanıma gelip aracından el kol işareti yaptığını fark ettim. Aracımın camını açtığımda bize ‘Bello Türko’ diye bağırdığını ve küfür ettiğini duydum.

Bu sırada otoban üzerinde aracıyla bizi sıkıştırmaya çalıştı. Üzerimize sürüyor ve bizi yoldan çıkarmaya çalışıyordu. Otobandan çıkana kadar bu böyle devam etti. Yaklaşık 30 dakika boyunca bu şekilde kovalanarak ve taciz edilerek ilerledik. Otobandan sapınca da arkamızda kalmaya devam etti ancak tacizleri bitmişti.”

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