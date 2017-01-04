Güney Kıbrıs’ta terör önlemleri arttırıldı

Güney Kıbrıs’ta teröre karşı birtakım ek tedbirler alındığı bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yonas Nikolau ile Rum Polisi Basın Sözcülüğü’nün, yılbaşı kutlamaları sırasında kamusal alanlarda çok sayıda polisin bulunduğunu ve bunun, terörle mücadele kapsamında alınmış bir ek tedbir olduğunu açıkladığını yazdı. Habere göre Nikolau, yılbaşında İstanbul’da Reina Gece Kulübü’nde meydana gelen saldırıya da dikkat çekti.



