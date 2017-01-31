Güney Kıbrıs'ta yılda 3200 yeni kanser vakası kaydediliyor

Rum Sağlık Bakanı Georgios Pamporides, salı günü yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta her yıl yaklaşık 3200 yeni kanser vakası kaydedildiğini ve tüm dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon 200 bin insanın öldüğünü vurguladı.



Basın açıklamaları sırasında, Dünya Kanser günü vesilesiyle yaptığı selamlama konuşmasında, Sağlık Bakanı bu ölümlerden 4 milyonun, en verimli yaşlarında, genç insanlardan oluştuğunu dile getirerek “hastalığın belli bir yaşı, cinsiyeti, sosyal sınıfı yok. Hepimizin kapısını ulu orta çalar. İstatistik veriler, her dört Avrupalıdan birinin, bir tür kanser hastası olduğunu göstermektedir” dedi.



Sağlık Bakanı, bu hastalığı önlemek için yapılan yoğun çabalar konusunda geniş bir bilgilendirme yaparak, bu bilginin, farkındalık sağlamanın en iyi şekli olduğunu kaydetti.



“Bu yıllarda çok şey yapıldı: Bu hastalığın göğüslenmesinde önlem büyük bir öneme sahip. Örneğin: “Birincil Önleme” Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde Tıp Okulu Hizmeti aracılığıyla sunulmaktadır”.

Bakan, bunun yanı sıra, kamu alanlarında sigaranın yasaklandığını ve geçen yılın eylül ayından itibaren İnsan Papilloma Virüsü, (Human Papilloma Virus) HPV virüsüne karşı, özel ve resmi okullarda belli yaştaki kızlara aşı uygulanmaya başlandığını söyledi.



“İkincil Önleme” ile ilgili olarak Pamporides, “göğüs kanseri ön kontrolleri için mevcut Ulusal Program daha da geliştirildi. Yeni teknoloji mamografi makineleri merkezlerimizi daha da zenginleştirmektedir” diye konuştu.



Bakan, dışkı ve kolonoskopi kan bileşimi kontrollerine dayalı kolon kanseri ön belirtileri ile ilgili bir programın Larnaka Kazasında, 50-69 yaş kadın ve erkekleri içerdiğini, tedavinin Kıbrıs Bankası Onkoloji Merkezinde yapıldığını ve bu merkezin hastalara çok iyi hizmetler sunduğuna işaret etti.



Bakan sözlerine devamla, Lefkoşa Genel Hastanesinde, Avrupa Konseyi ve Eusoma direktiflerine göre çalışan Disiplinler arası Göğüs Merkezi kurulduğunu ve hastalara holistik bir tedavi sağladığını söyledi.



“Limasol Genel Hastanesinde, Limasol ve Baf sakinlerine hizmet verecek bir Radyasyon Merkezi kurulması hedefi, pek çok sosyal sorunun aşılmasına yardımcı olacaktır”.

Bu Radyasyon Merkezinin ne zaman çalışmaya başlamasının beklendiği ile ilgili bir soruya Pamporides, “en erken zamanda. Bu çalışma, uzun yıllardır, kansere karşı savaşta Kıbrıs'ın en iyi ortağı olan, Kıbrıs Bankası ile işbirliği içinde geçekleştiriliyor”.



Çalışan elemanlar olmak üzere pek çok sorunla karşı karşıya bulunan Lefkoşa Hastanesi Onkoloji bölümündeki sorunların çözülmesi yönünde adımlar atılıp atılmadığı ile ilgili olarak Sağlık Bakanı “alt yapıların normalleştirilmesini sağlayacak bazı programlar var. Amaç, gerek özel hastanelerde, gerekse Kıbrıs bankası Onkoloji Merkezinde tedavi arayan kanser hastalarına en iyi hizmetin sağlanmasıdır” yanıtı verdi.

Kıbrıs Haber Ajansı