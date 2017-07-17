Güney Kıbrıs'taki su otomatlarında ''koliform bakteri''

Güney Lefkoşa'da musluk suyu, şişelenmiş su ve yol kenarında madeni paralarla çalışan otomatik satış makineleri sularda yapılan son testlerde 12 örnekten üçünde tehlikeli bakteri tespit edildi.

Politis Gazetesi'nde yer alan habere göre, Güney Lefkoşa'da 12 su numunesi toplandığını ve profesyonelce test edildikten sonra birinde koliform bakteri bulunduğunu ve ikisinde Pseudomonas aeruginosa bakteri bulunduğu bildirildi.

Bakterilerin üç farklı su otomatında tespit edildiği kaydedilen haberde söz konusu işletmelerin uyarıldığı ve depoların temizlenmesini talimatı verildiği kaydedildi.

Güney Kıbrıs'ta yaklaşık 1.500 adet jetonla çalışan su otomatı var.