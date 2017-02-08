Güney Kıbrıs’tan getirilen kilolarca uyuşturucuya binlerce sterlin ödendi
08/02/2017
Narkotik ekiplerinin Cuma akşamı Esentepe’den başlayarak Boğaz’da sonlandırdığı uyuşturucu operasyonunun boyutu büyüdü. Polis Güney Kıbrıs’tan getirilen kilolarca uyuşturucuya binlerce sterlin ödendiğini tespit etti
İLK PARTİYİ SATTILAR:
Polis C. T. Y., E. E. ve B. Z.’nin kurdukları ortaklık sonucu Aralık ayında Güney Kıbrıs’tan 4 kilo esrar ve 100 gram kokain getirdiğini tespit etti. Üç zanlı getirdikleri esrarın 2 kilosunu piyasaya sürmeyi başardı
ORTAK PARAYLA İŞ YAPTILAR:
Polisin çetenin elebaşı olarak tanımladığı C. T. Y.'nın 5 bin, suç ortaklığı yaptığı E. E.’nın ise Güney’den uyuşturucu getirmek için 10 bin Sterlin para koyduğu tespit edildi. Polis uyuşturucu ticaretine para koyan bir kişiyi daha arıyor
Kaynak: Devrim DEMİR | Havadis | Haberin Tamamı İçin Tıklayın