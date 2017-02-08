Güney Kıbrıs’tan getirilen kilolarca uyuşturucuya binlerce sterlin ödendi

Narkotik ekiplerinin Cuma akşamı Esentepe’den başlayarak Boğaz’da sonlandırdığı uyuşturucu operasyonunun boyutu büyüdü. Polis Güney Kıbrıs’tan getirilen kilolarca uyuşturucuya binlerce sterlin ödendiğini tespit etti

İLK PARTİYİ SATTILAR:

Polis C. T. Y., E. E. ve B. Z.’nin kurdukları ortaklık sonucu Aralık ayında Güney Kıbrıs’tan 4 kilo esrar ve 100 gram kokain getirdiğini tespit etti. Üç zanlı getirdikleri esrarın 2 kilosunu piyasaya sürmeyi başardı

ORTAK PARAYLA İŞ YAPTILAR:

Polisin çetenin elebaşı olarak tanımladığı C. T. Y.'nın 5 bin, suç ortaklığı yaptığı E. E.’nın ise Güney’den uyuşturucu getirmek için 10 bin Sterlin para koyduğu tespit edildi. Polis uyuşturucu ticaretine para koyan bir kişiyi daha arıyor

Kaynak: Devrim DEMİR | Havadis | Haberin Tamamı İçin Tıklayın