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Güney Kıbrıs’tan getirilen kilolarca uyuşturucuya binlerce sterlin ödendi

08/02/2017

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Güney Kıbrıs’tan getirilen kilolarca uyuşturucuya binlerce sterlin ödendi
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Narkotik ekiplerinin Cuma akşamı Esentepe’den başlayarak Boğaz’da sonlandırdığı uyuşturucu operasyonunun boyutu büyüdü. Polis Güney Kıbrıs’tan getirilen kilolarca uyuşturucuya binlerce sterlin ödendiğini tespit etti

İLK PARTİYİ SATTILAR:

Polis C. T. Y., E. E. ve B. Z.’nin kurdukları ortaklık sonucu Aralık ayında Güney Kıbrıs’tan 4 kilo esrar ve 100 gram kokain getirdiğini tespit etti. Üç zanlı getirdikleri esrarın 2 kilosunu piyasaya sürmeyi başardı

ORTAK PARAYLA İŞ YAPTILAR:

Polisin çetenin elebaşı olarak tanımladığı C. T. Y.'nın 5 bin, suç ortaklığı yaptığı E. E.’nın ise Güney’den uyuşturucu getirmek için 10 bin Sterlin para koyduğu tespit edildi. Polis uyuşturucu ticaretine para koyan bir kişiyi daha arıyor

Kaynak: Devrim DEMİR | Havadis | Haberin Tamamı İçin Tıklayın 



TAGS: güney kıbrıs, esrar, uyuşturucu
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