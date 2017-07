Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye kaçak et geçişi durmuyor

Kuzey- güney arasındaki “et ticareti” kaçakçılar üzerinden zemin buldu. 9 ayda güneyden kuzeye geçirilen 7 ton kaçak et yakalandı. Yakalanamayan miktar ise sofralarda tüketildi

KAÇAK ÜSSÜ AKINCILAR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün ele geçirdiği kaçak etlerin yarıdan fazlası Akıncılar Köyü üzerinden KKTC’ye geçiriliyor. 9 Ayda Akıncılar üzerinden KKTC’ye sokulmaya çalışılırken yakalanan et miktarı 4 bin 260 kilo

SİSTEM KAÇAĞA SEVK EDİYOR:

Polisin verilerine göre son 9 ayda 30 kişi mahkemeye sevk edildi. Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki et fiyatlarında yaşanan uçurumun yanı sıra et kaçakçılarına verilen cezanın caydırıcı olmaması “kaçak et üzerinden” büyük paralar kazanan kesimlerin cesaretini artırıyor

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR:

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yasal olmayan yollardan getirilen tonlarca kaçak etin yanı sıra, etin taşındığı araçlar da halk sağlığını tehdit ediyor. Kaçak etler hijyen koşullarından uzak bazen bir traktörün römorkunda bazen ise kamyonette çöp poşetiyle geliyor

Kaynak: Havadis | Haberin Tamamı İçin Tıklayın