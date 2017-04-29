Güney Kore ve ABD'den ortak deniz tatbikatı

Yonhap ajansının haberinde, Güney Kore donanması ile ABD'ye ait Carl Vinson uçak gemisinin Japon Denizi'nde ortak deniz tatbikatı düzenlediği belirtildi.

GİRİŞ29.04.2017 15:29

GÜNCELLEME29.04.2017 15:29



Güney Kore donanmasından yapılan açıklamada da Güney Kore ve ABD güçlerinin, bugün Japon Denizi'nde tatbikata başladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tatbikat, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını caydırmayı ve Kore-ABD ittifakının askeri hazırlığını güçlendirmeyi amaçlamaktadır."ifadesi kullanıldı.

UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE GELMİŞTİ

ABD donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisi liderliğindeki gemiler, Güney Kore ile 1 Mart'ta yapılan diğer bir ortak tatbikat için de bölgeye gelmişti.

ABD ve Japonya, geçen hafta Batı Pasifik'te, Başkan Donald Trump'ın emriyle bölgeye sevk edilen USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu ve Japonya'ya ait iki destroyerin katıldığı ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.

Öte yandan, Görev Grubu'nun Japon Hava Kuvvetleriyle Japon Denizi'nde gerçekleştirmeyi planladığı askeri tatbikatın hava muhalefeti sebebiyle iptal edildiği açıklanmıştı.

KAYNAKAA