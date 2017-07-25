HABER KIBRIS

Güney Lefkoşa’da 6 katlı bir apartmanda yangın

25/07/2017

Güney Lefkoşa’da 6 katlı bir apartmanda yangın
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Güney Lefkoşa’da bugün 11.24’te 6 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

Apartmanın birinci katında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında apartmanda sıkışıp kalan iki yaşlı insan son anda kurtarıldı.

11.50’de kontrol altına alınan yangının çamaşır odasında elbise kurutucusunda yaşanan bir elektrik sorunu nedeniyle başladığı açıklandı.

Yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü

Kaynak: Cyprus Mail | Çeviri: Haber Kıbrıs



TAGS: lefkoşa, yangın
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