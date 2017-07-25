Güney Lefkoşa’da 6 katlı bir apartmanda yangın
25/07/2017
Güney Lefkoşa’da bugün 11.24’te 6 katlı bir apartmanda yangın çıktı.
Apartmanın birinci katında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında apartmanda sıkışıp kalan iki yaşlı insan son anda kurtarıldı.
11.50’de kontrol altına alınan yangının çamaşır odasında elbise kurutucusunda yaşanan bir elektrik sorunu nedeniyle başladığı açıklandı.
Yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü
Kaynak: Cyprus Mail | Çeviri: Haber Kıbrıs