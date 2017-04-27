Güney Lefkoşa’da çocuk kaçırıldı

Güney Lefkoşa’da Marıe isimli kız çocuğu kaçırıldı. Sabah saatlerinde 0745 sıralarında Dasoupolis bölgesinde okulundan Range Rover Marka siyah bir araçla yüzü maskeli iki kişi tarafından kaçırılan Marie için Güney Kıbrıs'ta polis seferber oldu.

Marie'nin ailesi kızlarının görülmesi halinde kendilerine 00357 22802331 ya da 00357 1460 nolu telefona bildirilmesini istedi.

Küçük kzın aile Kuzey’e geçirilebilmesinden endişe ediliyor

Küçük kızın fotoğrafını facebookta paylaşan yakınları bu konuda yardım talebinde bulundular.

Liana Chritodulidis facebookta küçük kız Marıe’nin fotoğrafını paylaştı ve hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs‘ta yardım talebinde bulundu