Güney Lefkoşa’da ölü bebek bulundu

Lefkoşa’da 26 yaşındaki bir kadının, şiddetli ağrı şikayetiyle jinekoloji kliniğine başvurmasının ardından yapılan tetikler sonunda doğum yaptığı ya da çocuk düşürdüğü; ileri soruşturmada ise söz konusu kadının ikametgahında naylon çanta içerisinde ölü bebek tespit edildiği belirtildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, polisin, söz konusu kadının ikamet ettiği yerde, bir naylon çanta içerisinde plasenta ve kordon bağıyla birlikte ölü bebek bulduğunu yazan gazete olay yerine çağrılan adli tabibin, bebeğin ölü olduğunu tespit ettiğini belirtti.

Habere göre ölü bebeğe yarın otopsi yapılacak.

DİĞER ADLİ OLAYLAR

Haravgi gazetesi, bir başka haberinde, Baf’a bağlı “Yeroskipos” (Yeroşibu) sakini 37 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, eski eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapma suçundan tutuklandığını yazdı.

Kukla bölgesinde Rum Eski Eserler Dairesi’nin kazı yaptığı alanda 3 kişinin görüldüğü ihbarı üzerine yapılan incelemede, bu kişilerin belirlenemediği ancak bir araç tespit ettiği belirtildi.

Polisin araç sahibi olan 37 yaşındaki Kıbrıslı Rum’u tutukladığı kaydedildi. Habere göre mahkeme, Kıbrıslı Rum hakkında 4 gün tutukluluk emri verdi.

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi ise, geçen perşembe gününden itibaren kayıp olan Ağrotur sakini 40 yaşındaki adamın dün “Episkopi’”deki (Piskobu-Yalova) antik tiyatro bölgesindeki sarp bir noktada ölü olarak bulunduğunu yazdı.

Habere göre, ölüm nedeninin anlaşılması için ise otopsi yapılacak.