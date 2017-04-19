Güney turizmde rekor bekliyor

Güney Kıbrıs’ın mart ayında, turistik maksatlı yolcu gelişlerinde yüzde 2,8 oranında artış kaydedilerek 140 bin barajının aşıldığı, bu alanda yeni bir rekora doğru gidildiği bildirildi. Öte yandan Kıbrıs'ın kuzeyinde ise Otelciler iflasın eşiğinde olduğunu açıkladı.

Politis, Kıbrıs Rum İstatistik Dairesi tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak Mart 2017’de Güney Kıbrıs’a 140 bin 873 yolcu geldiğini, bu sayının Mart 2016’da 137 bin 13 olduğunu yazdı.

İstatistik Dairesi bu yıl Mart ayındaki yolcu gelişlerinin daha önceki yılların aynı ayından çok daha fazla olduğuna dikkat çekti. Güney Kıbrıs’ta ikamet edenlerin yurtdışı seyahatlerinde de artış kaydedildiğini, Mart 2016’da 86 bin 229 olan bu sayının bu yılın Mart ayında yüzde 19,2 artış göstererek 102 bin 758 olduğunu yazdı.

Öte yandan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği dün yaptığı açıklamasında, “otellerin iflas etmek üzere olduğunu” kaydederek, hükümetin maliyet düşürücü önlemler almasını istemişti.

Birlik Başkan Yardımcısı Ercan Turhan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, turizm sektörünün KKTC ekonomisine yaptığı katkıya işaret ederek, “ülkemizde bulunan oteller yüksek doluluklara rağmen satış fiyatlarını arttırmadıklarından dolayı zarar etmekte ve özellikle küçük oteller batma tehlikesi yaşamaktadırlar” dedi.