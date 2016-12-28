Güney'de Çarpıcı Anket

Rum halkının, “Kıbrıs Türk tarafının müzakereler yoluyla elde etmeye çalıştıklarına itiraz ettiği, üniter devlet talebinde bulunup kırmızı çizgilerini ortaya koyduğu” iddia edildi.

Simerini, “Lefkoşa Üniversitesi” IMR tarafından 19-20 Aralık döneminde Güney Kıbrıs genelinde 500 katılımcı ile Simerini gazetesi hesabına yapılan anket sonuçlarını manşetten “Cenevre Öncesinde Vatandaşın Kırmızı Çizgileri… Kritik Randevunun Hemen Öncesinde Simerini Anketinin Önemli Bulguları” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Rum halkı garantilerin, yabancı askeri güçlerin ve “yerleşik” diye tabir ettikleri TC kökenlilerin “tümünün” Ada’da kalacağı, dönüşümlü başkanlığın olacağı çözümü kabul etmeyecek. Ankette “yerleşiklerin” bir kısmının kalmasının ise müzakere edilebileceği sonucu çıktığı belirtildi. Çoğunluk, Güzelyurt Rumlara verilmeden, bütün “göçmenler” geri dönmeden çözüm olmayacağına inanıyor. İki toplumlu iki bölgeli federasyon çözümüyle ilgili karar vermesi istenmesine rağmen yüzde 55’i üniter devlet istiyor. Bu arada “Kıbrıs sorununa, müzakereler aracılığıyla ifade edildiği gibi bir çözüm olursa size göre hayatınız ne yönde değişecek” sorusuna da katılımcıların yüzde 45’i “daha iyi olacak”, yüzde 33’ü “daha kötü olacak” ve yüzde 22’si “etkilenmeyecek” yanıtı verdi.Ankette katılımcılara “Kıbrıs sorununun şu yönleri sizin açınızdan müzakere edilemez kırmızı çizgi mi yoksa müzakere edilebilir mi?” sorusu yöneltildi ve bu çerçevede görüş belirtmeleri istenen noktalar ve verilen cevaplar şöyle aktarıldı:

“1-Garantilerin ve müdahale hakkının olması: yüzde 92 kırmızı çizgi, yüzde 8 müzakere edilebilir.

2-Genel garantiler olması: yüzde 57 kırmızı çizgi, yüzde 43 müzakere edilebilir.

3-Yabancı askerlerin kalması: yüzde 84 kırmızı çizgi, yüzde 16 müzakere edilebilir.

4-Federal düzeyde veto hakkı olması: yüzde 63 kırmızı çizgi, yüzde 37 müzakere edilebilir.

5-Yerleşiklerin (tümünün) kalması: yüzde 87 kırmızı çizgi, yüzde 13 müzakere edilebilir.

6-Güzelyurt’un Rum idaresine verilmesi: yüzde 55 kırmızı çizgi, yüzde 45 müzakere edilebilir.

7-Yerleşiklerin bir kısmının kalması: yüzde 38 kırmızı çizgi, yüzde 62 müzakere edilebilir.

8-Dönüşümlü başkanlık: yüzde 58 kırmızı çizgi, yüzde 42 müzakere edilebilir.

9-Yüksek Mahkeme’de yabancı yargıç olması: yüzde 44 kırmızı çizgi, yüzde 56 müzakere edilebilir.

10-Anlaşmazlıkların kura yöntemiyle çözülmesi: yüzde 81 kırmızı çizgi, yüzde 19 müzakere edilebilir.”

YÜZDE 55 ÜNİTER DEVLET İSTİYOR

“Kıbrıs sorununa arzu ettiğiniz çözüm hangisidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 55’i “üniter”, yüzde 19’u iki bölgeli iki toplumu federasyon, yüzde 12’si “durum olduğu gibi kalsın”, yüzde 5 “taksim”, yüzde 4’ü “Türk askeri gitsin” , yüzde 2’si “özgürlük”, yüzde 2’si “iki devletli konfederasyon” ve yüzde 1’i “1960 şartlarına dönülsün” cevabını verdi.

YÜZDE 38’İ NİHAYETİNDE İKİ BÖLGELİ İKİ TOPLUMLU FEDERASYON OLACAĞINA İNANIYOR

“Size göre nihai çözüm hangisi olacak?” sorusuna katılımcıların yüzde 38’i “iki bölgeli iki toplumlu federasyon”, yüzde 36’sı “durum olduğu gibi kalacak”, yüzde 12’si “taksim olacak”, yüzde 7’si “iki devletli konfederasyon olacak”, yüzde 5’i “üniter bir devlet olacak” cevabını verirken yüzde 2’si bu soruya cevap vermek istemedi.

“Geri dönecek Kıbrıslı Rum göçmen oranı ne olursa bir çözüme evet dersiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 36’sı “bütün göçmenlerin geri dönmesi”, yüzde 19’u “90 bin 1 ile 110 bin arası”, yüzde 17’si “orana bakmadan çözüme evet diyeceğim”, yüzde 16’sı “70 bin 1 ile 90 bin arası”, yüzde 9’u “orana bakmaksızın çözüme olumlu oy vermeyeceğim” ve yüzde 3’ü “70 binden az” cevabını verdi.

Katılımcılara “Kıbrıs sorununa, müzakereler aracılığıyla ifade edildiği gibi bir çözüm olursa size göre hayatınız ne yönde değişecek” sorusu da yöneltildi. Verilen cevapların yüzde 45’i “daha iyi olacak”, yüzde 33’ü “daha kötü olacak” ve yüzde 22’si “etkilenmeyecek” şeklinde oldu.

YÜZDE 67’YE GÖRE MÜZAKERELERİN BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMASI TEHLİKELERE GEBE

“Müzakerelerin başarıyla sonuçlanmamasının tehlikelere gebe olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 67’si “evet”, yüzde 33’ü “hayır” cevabını verirken “Müzakerelerde olası bir çıkmazdan sonra size göre hangi tehlikeler söz konusu olabilir?” sorusuna şu cevaplar verildi: Yüzde 27 “Müzakereler konusunda çok daha kötü duruma düşeceğiz”, yüzde 25 “sahte devlet tanınacak”, yüzde 19 “durum olduğu gibi kalacak”, yüzde 19 “Türkiye’den askeri müdahale tehlikesi olacak”, yüzde 9 “işgal bölgeleri Türkiye’ye ilhak edilecek”, yüzde 4 “taksim tehlikesi olacak” ve yüzde 2 “güvenlik duygusu azalacak”.

“Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ilginizi ne kadar çekiyor?” sorusuna yüzde 55 “Büyük ölçüde”, yüzde 28 “oldukça”, yüzde 10 “küçük ölçüde” ve yüzde 7 “hiç” cevabını verirken “Kıbrıs sorunuyla ilgili konulardaki gelişmeleri ne kadar takip ediyorsunuz” sorusuna yüzde 40 “yeterince”, yüzde 36 “büyük ölçüde”, yüzde 15 “küçük ölçüde” ve yüzde 9 “hiç” cevabını verdi.”



