Güney'de 'Kocias' krizi

Kıbrıs sorununda bugün yapılacak olan kritik liderler görüşmesi öncesi Rum tarafı ile Yunanistan arasında 'Kocias' krizi yaşanıyor.



Kıbrıs Postası-Ulaş Barış

Kıbrıs sorununda bugün yapılacak olan kritik liderler görüşmesi öncesi Rum tarafı ile Yunanistan arasında ‘Kocias’ krizi yaşanıyor.

Kıbrıs Postası’nın diplomatik çevrelerden edindiği bilgilere bugünkü görüşmenin ana konuları arasında yer alan Cenevre Zirvesinin 2.safhasının tarihinin belirlenmesi noktasında, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras’tan zirveye Dışişleri Bakanı Nikos Koçias’ın katılması yerine bizzat kendisinin katılması istediği iddia ediliyor. Koçias konusunda Rum partiler DİSİ ve AKEL’in de rahatsız olduğu ve bu konuda Anastasiadis’e destek verdikleri gelen haberler arasında.

Rum Liderin, Cenevre Zirvesinde olumsuz bir tavır sergileyen ve zirve devam ederken kendi inisiyatifi ile zirvenin 10 gün ertelendiğini duyuran Yunan Dışişleri Bakanına tepki gösterdiği gerek Yunan gerekse de Rum basınına konu olmuştu. Söz konusu haberlerin basına yansımasının ardından hem Yunan Dışişleri hem de Rum yetkililer peş peşe açıklamalarda bulunarak iki taraf arasında herhangi bir sorun bulunmadığının altını çizmişlerdi.

Ancak Yunan Başbakanının parlamentodaki koalisyon hükümetindeki çalkantılar sebebiyle sorunlar yaşadığını ve Koçias konusunda karar alma noktasında kararsız olduğu belirtiliyor. Tsipras’ın başkanlığındaki SYRİZA-ANEL hükümetinin şu anki sandalye sayısı 153 olarak çoğunluğun sadece 3 sandalye üzerinde kritik bir nokta bulunurken, Yunan Başbakanının önümüzdeki günlerde gündeme gelecek olan yeni ekonomik tedbirlerin meclisteki görüşmeleri konusunda da zor durumda olduğu biliniyor.

Öte yandan dün liderlerle görüşmelerde bulunan BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin söz konusu durumla ilgili Yunan Başbakanı ile temasta olduğu öğrenildi. Eide’nin, 12 Ocak’ta toplanan ve 18 Ocak’ta teknik komiteler düzeyinde Mont Pelerin’de devam eden Uluslararası Konferansın devamı noktasında yoğun çaba harcadığı öğrenilirken, BM’nin zirvenin 2.safhasına daha üst düzey katılım konusunda ısrarcı olduğu da öğrenildi.