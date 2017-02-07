Güney’de Mülteci Alarmı!

Haftasonu Güney sahillerinde yakalanan 93 mültecinin ardından Mersin’den 700 mültecinin daha Kıbrıs’a gelmek üzere hazırlandığı öne sürüldü. Güney alarmda…

Ege’de alınan önlemlerle Yunan adalarına önlenen mülteci akını bu kez Kıbrıs’a yöneldi. Gecen Cuma Dillirga bölgesi kıyılarına ulaşan 93 mültecinin ardından, Mersin’den Kıbrıs’a gelmek üzere 700 mültecinin de yola çıkmak üzere hazırlandığı iddia edildi. Rum İçişleri Bakanlığı’nın bu tahmininin, sabıkalı bir Türkiyeli insan kaçakçısının istihbarat raporlarına yansıyan bilgilerinden elde edildiği öne sürüldü.



Konuyla ilgili AFP’ye demeç veren Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, “Kıbrıs’a yönelik mülteci akınından oldukça endişeliyim” dedi. Mülteci akınının arkasında organize bir çete olduğunu dile getiren Hasikos, eldeki bilgilere göre, insan tacirlerinin önümüzdeki günlerde “Kıbrıs” kıyılarına Mersin’den yüzlerce göçmen getirmeye hazırlandıklarına dair bilgiler paylaştı.

93 göçmeni taşıyan bir gemi, hafta sonu Kıbrıs'taki Kato Pyrgos köyü yakınlarında sahile 15 kilometre kala fark edilerek yakalanmıştı. Göçmenlerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere başkent Lefkoşa yakınlarındaki bir kampa götürüldü.

42'si çocuk ve 17'si kadın olan mültecilerin kökenleri ve nereden geldikleriyle ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

AFP ajansı, adaya ulaşabilmek için kişi başı 2 bin dolar ödeme yapan göçmenlerin Türkiye’den yola çıktıklarını açıkladı.

Kıbrıs'a daha önce de Türkiye'den gemiyle gelen göçmenler olmuştu. 2016'nın Eylül ayında 83, Kasım ayında ise 128 Suriyeli göçmen adaya ulaşmayı başarmıştı.





20 kişilik teknede 100 kişi yakalanmıştı

Geçen yıl ekim ayında Mersin açıklarında, 20 kişilik balıkçı teknesiyle yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs Rum tarafına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 100 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanmıştı. Mersin'in Erdemli İlçesi'nde bir balıkçı teknesi ile yasa dışı yoldan Güney Kıbrıs Rum tarafına geçmek isteyen 60'ı çocuk 100 Suriyeli sığınmacı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından denizin 5 mil açığında durdurulmuştu. Alınan istihbarat sonucu yaklaşık 6 aydır takip edilen bir balıkçı teknesinin gece saatlerinde insan kaçakçılığında kullanılacağı bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 20 kişilik teknede 100 kişiyi gözaltına almıştı. Tekneyi Suriyeli mültecilerin kullandığı ve Güney Kıbrıs Rum tarafına gitmek için yola çıktıklarını belirlemişti.



