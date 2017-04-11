Güney'de Nefret Söylemi Mektupları Başsavcılıkta

Güney Kıbrıs’taki okullarda kutlanacak milli günlerin belirlenmesi yetkisini Rum Eğitim Bakanı’na veren yasa tasarısının Rum Meclisi’nde Cuma günü oylanması sırasında, Meclis binası içerisinde ve dışarısında yaşanan olaylar konusunda AKEL’in Rum Başsavcılığı’na şikayet mektubunu dün gönderdiği, bazı Rum siyasilerin de misilleme olarak aynı şeyi yapacaklarını açıkladıkları bildirildi.

Fileleftheros: “Kavga Nefret Hakkında – Kamuoyuna Açıklamalarının Ardından Şimdi De Önlem Alınmasını İstedikleri Mektuplar Gönderiyorlar” başlıklarıyla verdiği haberinde, Cuma günü Rum Meclisi’nde gerçekleşen oylama sırasında ve ardından meclis dışındaki göstericilerin hakaretleri sonrasında, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Rum Başsavcısı Kostas Kliridis ve Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’e dün mektup gönderdiğini yazdı.

Gazete, Kiprianu’nun mektubunda Rum Başsavcıdan, nefret suçları için uygulanan yasaları harekete geçirmesini talep ettiğini belirtirken, Kiprianu’ya misilleme olarak Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Teoharus ve ELAM partisinin de aynı yolu izleyeceklerini açıkladıklarını aktardı.

Habere göre Teoharus dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kiprianu’nun “Yunan olmayı sürdürmek isteyen herkese karşı nefret ve ırkçılık söylemlerini sürdürdüğünü, bu sebepten ötürü Başsavcıya, aynı yasayı uygulaması talebiyle başvuracağını” ifade etti.

Gazete, Kiprianu’nun, ELAM Milletvekili Lino Panayoiti’yi gerek kürsüde yaptığı konuşma gerekse yasa görüşülürken AKEL milletvekiline “senile dışarıda görüşeceğiz” şeklinde konuşarak nefret suçu işlemekle suçladığını yazdı.

Haberde, ELAM’ın ise bu suçlamalara, Rum Başsavcı Kliridis ve Meclis Başkanı Dimitris Şiilluris’e gönderdiği iki mektupla, AKEL milletvekillerinin “oturum sırasında küfürler ettikleri ve olayları çarpıttıkları” iddiasıyla yanıt verdiği vurgulandı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberleri şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Herkes Şikayetçi – Nefret Söylemleri Suçtur”.

Haravgi: “Cüretkar Nefret Konuşmacıları”.

Simerini: “Nefret Söylemleri Kürsüde”.

Alithia: “AKEL Genel Sekreteri Nefret Söylemleri Yasasının Uygulanmasını İstiyor”.