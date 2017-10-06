Güney'de seçimin maliyeti belli oldu

2018 yılında yapılacak olan Rum başkanlık seçimlerinin maliyetinin 4,5 milyon Euro olacağı bildirildi.



Politis gazetesi, ilk turu 28 Ocak, ikinci turu da 4 Şubat tarihinde yapılmasına karar verilen Rum başkanlık seçimleri çerçevesinde, ek mesai ve seçim merkezlerine personel görevlendirilmesi için 1 milyon 200 bin Euro ayrıldığını belirtti.



Gazete bunun yanı sıra salon, malzeme ve çeşitli araçların kiralanması için 50 bin Euro, polis hizmetleri için 300 bin Euro, oy pusulaları basımı için 150 bin Euro, gazetelerde seçim bilgileri ve reklamların yayımlanması için 500 bin Euro harcanacağını belirtti.



Habere göre geriye kalan miktar, ihtiyaç olacak diğer hizmetler ve araçlar için kullanılacak.



YURTDIŞINDA SANDIKLAR KURULACAK



Gazete haberinde Rum başkanlık seçimleri için yurtdışında da sandıkların kurulacağını belirtti.



Haberde hangi ülkede kaç tane sandık kurulacağı bilgisi aktarılmadı.