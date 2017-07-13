Güney'de 'sıfır asker sıfır garanti ısrarı' sorgulanıyor

Kıbrıs Rum tarafında Anastasiadis’in “sıfır asker, sıfır garanti” ısrarının akıllıca bir fikir olmadığı ve çözüm çabalarını geriye götürdüğü tartışılmaya başlandı.

Kostas Zahariadis Alithia Gazetesi’ndeki makalesinde de, “Her şeyden önce yaptığımız hatalardan ders almak istiyorsak, ‘sıfır garanti sıfır asker’ şeklindeki ısrarımızın netice itibarıyla akıllıca bir fikir olmamakla kalmayıp aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını onlarca yıl geriye taşıdığını kabul etmeliyiz” dedi.

Alithia, “Sıfır asker, sıfır garanti” tezinin ilham kaynağının ve fanatik destekçisinin, dogmatik bir ısrarla hem Yunanistan Başbakanı ile Anastasiadis’i hem de Kıbrıs ve Yunan siyasi yönetiminin tamamını bu teze sürüklemeyi başaranın Yunan Dışişleri Bakanı Kocias olduğun yazdı.

Zahariadis Alithia Gazetesi’ndeki yazısında söyle dedi:

“Samimiyetle söylüyorum, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile Crans Montana’nın ardından yapılması gereken eylemleri görüşmek üzere Kıbrıs’a geliş haberinin bende bu denli endişe ve güvensizlik yaratacağı bir anın geleceğini asla beklemezdim.

Sonuca bakıldığında Sayın Kocias, söz konusu yaklaşımı ve ısrarının, Kıbrıs sorunu için hedeflenen sonucu doğurduğunu düşünemez. Hiçbir şekilde tamamen onu da suçlamıyorum zira kendilerini bu denli maksimalist bir teze sürüklenmeye bırakanların da aynı derecede sorumluluğu vardır. Crans Montana sonrası dönemde Yunan hükûmetinin Kıbrıs sorunundaki başkemancısı olmaya devam etmesi yerine Kıbrıs sorunundan bir süre çekilmesinin daha akıllıca ve yararlı olduğu kanaatindeyim.

Samimi olmak gerekirse buna hâlihazırda karar vermiş olması gereken kişi, cazibeli Aleksis Çipras’tır; Sayın Kocias’ın kendisi değil.”