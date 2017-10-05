Güney'de yaşanan ölümlü kaza olayında Kıbrıslı Türk taksici serbest bırakıldı

Güney Kıbrıs’ta salı günü gerçekleşen trafik kazasına karışan ve tutuklanan Kıbrıslı Türk taksici serbest bırakıldı.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa-Limasol yolunda salı günü sabah saatlerinde gerçekleşen ve motosiklet sürücüsü 65 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un hayatını kaybettiği kazayı yapan Kıbrıslı Türk taksicinin serbest bırakıldığını, aracının ise Rum polisi tarafından alıkonulu vaziyette bulunduğunu yazdılar.

Habere göre, Rum polisinden yapılan açıklamada, Kıbrıslı Türk taksicinin, Güney Kıbrıs’ta araç kullanımı için gerekli tüm belgelere sahip olduğu, kaza sonrasında mahkeme kararıyla tutuklandığı ve sorgusunun ardından ise serbest bırakıldığı belirtildi.

Araçta ikinci bir kişinin bulunup bulunmadığının da araştırılmakta olduğu belirtilen açıklamada, olayın Güney Kıbrıs’taki tüm diğer kazalarda olduğu gibi, gerekli şekilde araştırılmakta olduğu vurgulandı.

Gazete, Dayanışma Hareketi’nin ise dün yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türk taksicinin serbest bırakılmasına ve KKTC’ye dönmesine izin verilmesine tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre Dayanışma Hareketi, Kıbrıslı Türk taksiciye, kazaya karışan diğer sürücülerden farklı muamele yapıldığı iddiasında bulundu.

Gazete, Rum polisinin yaptığı açıklamanın Hareket’e yanıt niteliğinde yapıldığını da aktardı.