Gürcafer: Mülkiyet konusu müzakere masasında çözülecek

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, mahkemeye götürülen mülkiyet sorunu davalarına değinerek, bu sorunun mahkeme koridorlarında değil müzakere masasında çözülebileceğinin altını çizdi. AİHM’in Taşınmaz Mal Komisyonu’nun geçerliliğini tanıdığına ve Dimopulos Kararı ile mülkiyetin bugünkü kullanıcısına da hak tanıdığına vurgu yapan Gürcafer, bu gelişmelerin yabancı alıcıların KKTC’de edindikleri taşınmazlar üzerindeki mülkiyetin statüsü konusundaki endişeleri ortadan kaldırdığını belirtti.

Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Mülkiyet sorunu konusunda bir kez daha Rum tarafınca aleyhimize hüküm almak amacıyla mahkemeye başvurulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Her zaman söylediğimiz gibi, 1974 sonrası ortaya çıkmış olan bireysel sorunların çözümlenebilmesi ancak Kıbrıs sorununun kapsamlı bir çözümle nihayete ermesiyle mümkündür. Çözüm arayışının yeri ise mahkeme koridorları değil görüşme masasıdır. Geride bıraktığımız 43 yılda yaşananlar da uluslararası konjektür de mülkiyet sorununun ancak Kıbrıs sorununa bulunacak kapsamlı çözümle çözülebileceğini açıkça göstermektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dahi Kıbrıs’taki mülkiyet sorunlarında hukuk yolu ile bir yere varılamayacağının sinyallerini her fırsatta vermiştir. Bunun en önemli örneği de AİHM’in KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin Aralık 2005’te kabul ettiği 67/2005 sayılı Yasa ile kurularak 17 Mart 2006’da faaliyete geçen Taşınmaz Mal Komisyonu’nun geçerliliğini tanıması ve Mart 2010 tarihli Dimopulos Kararı ile mülkiyetin bugünkü kullanıcısına hak tanımasıdır.

Bu gelişmelerden sonra yabancı alıcıların KKTC’de edindikleri taşınmazlar üzerindeki mülkiyetin statüsü konusundaki endişeleri de ortadan kalkmıştır. Bu nedenle bahse konu gelişmeden ötürü inşaat sektörümüzün olumsuz etkileneceği hususunda bir endişemiz yoktur.

Kıbrıs sorunu artık iki toplumun geleceğini ilgilendiren bir sorun olmaktan çıkmış, gelinen noktada yalnızca Akdeniz’i de değil tüm dünya barışını etkiler bir hal almıştır.

Bizler her zaman, bunun bilinci ile kapsamlı çözümün zorlayıcısı olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kıbrıs Türk tarafını uluslararası hukukta sıkıştırmaya yönelik atılan bu tür adımlar çözüm sürecine yönelik yapılan provokasyondan başka birşey değildir ve Kıbrıs Türkü’nü çözüm istencinden uzaklaştırmaktan, taraflar arasında gerginliği tırmandırmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmemektedir.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, hukuki ve siyasi süreçte yetkililerle istişare halinde ve birlikte hareket ederek söz konusu araziye inşaat yapmaya başlayan üyesinin haklı davasında yanında olacaktır.”