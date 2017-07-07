Guterres: Bir dizi konu üzerinde önemli farklılar var

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Konferansı’nın, heyetler arasındaki bazı konular üzerinde farklı görüşler bulunması nedeniyle olumsuz sonuçlandığını söyledi.

Guterres, Konferans’ın olumlu olarak tamamlanmamasının nedeni hakkındaki bir soru üzerine bu açıklamayı yaptı.

Genel Sekreter, “Bir dizi konu var. Tek bir konuya atıfta bulunmak istemiyorum. Belli ki, heyetler arasında bir dizi konu üzerinde önemli farklılar var ve bundan dolayı bir anlaşma olmadı” şeklinde konuştu.

Guterres, İsviçre hükümetine ev sahipliği ve Konferansa gösterdiği destek için teşekkür etti.