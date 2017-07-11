Guterres Taslak Raporunu İletti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Crans- Montana’da hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından Kıbrıslı liderler, Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in sonuçları iyi değerlendirmeleri ve olası yol haritası üzerinde düşünmelerini istedi.

Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki görev süresi ile ilgili raporuna dahil ettiği özel referansta, BM’nin müzakere sürecini kolaylaştırmak için tüm tarafların yanında olmaya devam ettiğini ifade etti.

Raporun taslağı, dün akşam (Pazartesi) tüm Güvenlik Konseyi üyelerine verildi. Guterres raporunda, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün mevcut yetkisiyle, görev süresinin 6 ay daha, 31 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmasını tavsiye etti.