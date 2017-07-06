BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs konferasına katılmak için yeniden Crans-Montana’da.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in Crans-Montana’daki programı açıklandı.

Guterres ilk olarak bugün Kıbrıs saatiyle 11.50-12.00 saatleri arasında heyet başkanlar ile basına görüntü verecek ardından da 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan 5’li toplantıya başkanlık edecek.

Guterres’in bu toplantının hemen ardından 13.00-13.30 saatlerinde Rum Lider Nikos Anastasiadis ile biraraya gelmesi öngörülüyor.

Guterres Rum Liderle görüşmesinin ardından 13.30-14.00 saatlerinde de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.

Genel Sekreter, 14.15-15-45 saatleri arasında da iki lider ve üç garantör ülkenin heyet başkanları ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

BRTK