Gutteres’li toplantılar başladı

İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında 8 gündür süren Kıbrıs Konferansı toplantıları, bugün, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında devam ediyor.

Konferansın çerçevesinin belirlenmesine katkı koyduktan sonra Cenevre’den ayrılan Guterres’in gelişiyle toplantıların, sonuç alıcı bir ivme kazanması bekleniyor.

Guterres’in başkanlık ettiği bugünkü konferans toplantıları saat 12.00’de başladı.

Garantörlerin de katılacağı beşli formattaki birinci masa toplantısı şeklinde gerçekleşecek toplantının ardından Guterres önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, daha sonra da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüşme yaptı

AKINCI, GUTERRES GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaklaşık 40 dakika görüştü. Genel Sekreter Guterres daha sonra Yunanistan ve Türkiye Dışişleri bakanlarıyla görüşecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, saat 16:20’de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile telefon görüşmesi yapacak.