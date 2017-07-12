Güzel oyuncu Aybüke Pusat sevgilisiyle görüntülendi

2014 yılı Türkiye güzeli ve Söz dizi başrol oyuncularından olan Aybüke Pusat, sevgilisi Can Yücel ve arkadaşları Bodrum Gümüşlük’te bulunan bir mekanda kahvaltı yaparken görüntülendi. Pusat ve arkadaşları kahvaltı sonrası uzun süre sohbet edip mekandan ayrıldı.