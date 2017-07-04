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Güzelyurt, Girne ve Dikmen’de dün uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

04/07/2017

Güzelyurt, Girne ve Dikmen’de dün uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
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Güzelyurt’ta üzerinde yapılan aramada 30 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan C.T. B.(E-20) tutuklandı.

Dün saat 17:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İkametgahında yapılan aramada, saksı içerisine ekili vaziyette toplam beş kök hintkeneviri  bulunan S.T.(E-31) de tutuklandı. Girne’de dün  14:30-14:50 saatleri arasında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dikmen’de ise evinde yapılan aramada yaklaşık 45 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olan  bir ucu yanık sigara ve uyuşturucu madde içeren 9 adet   hap ile yaklaşık yarım gram ağırlığında ezik hap parçaları bulunan M.Ü.(E-23) tutuklandı. Dün 20:30-21:20 saatleri arasında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



TAGS: güzelyurt, girne, dikmen
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