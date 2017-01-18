Güzelyurt Hastanesi ihalesi mahkemelik oldu. İhaleye teklif veren Kofalı İnşaat, iptal kararını mahkemeye taşıyor. Mali polis ise, “ihale sürecindeki müteahhit ilişkilerini” mercek altına aldı

KOFALI’NIN İDDİALARI SORUŞTURMADA: Mali Polis, Ali Kofalı’nın, “ihaleye teklif vermemem için bana 200 bin TL teklif ettiler” iddiasını incelemeye aldı. Polis, haberin ardından hem Ali Kofalı, hem de Kofalı’nın açıklamalarını haberleştiren Havadis Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi’nin ifadesini aldı

MAHKEMEDE: Müteahhitler Birliği ve bazı üyeler, iptal edilen Güzelyurt hastane ihalesinin ardından mahkemelik oldu. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bundan sonraki sürecin mahkeme sonucuna göre şekilleneceğini söyledi

ATMAK İSTEDİ: Müteahhitler Birliği, “Bana 200 bin TL teklif ettiler” diyen Ali Kofalı’nın üyeliğini durdurmak için adım attı, Kofalı da Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Kofalı, “Süreç mahkemede, sonuç bekliyorum” diyerek konuşmadı

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