Güzelyurt Hastanesi'nin ihalesi sonuçlandı

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT’de katıldığı Haber Toplantısı programında, sağlık hizmetlerine de değindi.

Kamu sağlık hizmetlerinde ülkedeki sıkıntının otelcilik hizmetlerinde olduğunu belirten Sucuoğlu, bunları aşmak için bu yıl ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, inşa edilecek Güzelyurt Hastanesi’yle ilgili son durumu da aktardı.

Faiz Sucuoğlu, Güzelyurt Hastanesiyle ilgili ihalenin bugün sonuçlandığını ve 120 yatak kapasiteli hastanenin temelinin Ocak ayında atılacağını söyledi.

Lefkoşa’ya inşa edilecek yeni devlet hastanesine de değinen Sucuoğlu, 700 yataklı olacak hastane ile ilgili Türkiye’den 9 proje geldiğini ve onlar üzerinde çalışacaklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, 2017 yılında yeni hastaneyle ilgili mevcut sıkıntıları da aşacaklarını ifade etti.

Sucuoğlu, 2017’de tam güne ne zaman geçileceğinin de konuşulacağını anlattı.