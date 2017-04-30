HABER KIBRIS

Güzelyurt Kültür Sanat Festivali başladı

30/04/2017

Güzelyurt Kültür Sanat Festivali başladı
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Güzelyurt Sanat Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 21’inci kez gerçekleştirilen Uluslararası Güzelyurt Kültür Sanat Festivali başladı.

6 Mayıs’a kadar sürecek festival etkinlikleri çerçevesinde narenciye ürünlerinin kullanıldığı yemek yarışması düzenlendi.
Güzelyurt Otel’de yer alan yarışma, narenciyeli tatlılar, yaratıcı tatlar ve yöresel tatlar olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi.

Yarışmada, birbirinden farklı lezzetler, 5 kişilik jüri tarafından tadılarak puanlandırıldı.
Yarışma sonucunda, narenciyeli tatlılarda Ayşen Karadağlı, Yaratıcı tatlarda Sumru Kalkanlı ve yöresel tatlarda Gülfidan Sonışık birinci oldu.

21.Uluslararası Güzelyurt Kültür Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde, bugün Güzelyurt Festival alanında ‘Gençler Eğleniyor’ etkinliği düzenlenecek.

Birbirinden farklı ve renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan festival, 6 Mayıs’ta düzenlenecek gala gecesiyle sona erecek.



TAGS: Güzelyurt Kültür Sanat Festivali
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