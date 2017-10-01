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Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda kaza

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda bu sabah trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

01/10/2017

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda kaza
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Polisin verdiği bilgiye göre, bu sabah Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda yönetimindeki TLS 706 plakalı araçla seyreden Mustafa Alış (E-37) Alayköy çemberine 500 metre kala direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce orta refüje, ardından aydınlatma direğine çarpan araç karşı şeride geçerek yan yattı. Araç sürücüsü kazadan yara almadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



TAGS: haber, kıbrıs
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