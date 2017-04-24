Güzelyurt Tren İstasyonu’nda sona yaklaşıldı

İngiliz Koloni döneminde inşa edilen,“ 3.Etabı Güzelyurt-Evrihu” hattının üzerinde bulunan Güzelyurt Tren İstasyonunun restore edilerek topluma kazandırılmasında önemli gelişmeler sağlandı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, İngiliz Koloni döneminde yapılan ve 46 yıl hizmet verdikten sonra 31 Aralık 1951 yılında yapmış olduğu son sefer ile kapatılan Güzelyurt Tren İstasyonu’nu restore ederek topluma kazandıracaklarını, söyledi.

Tren İstasyonu’nun Ana İstasyon Binası, Depoları, Bakım Onarım Binaları ile birlikte tamamlanacağını ifade eden Ataoğlu, “Bu önemli bir proje Güzelyurt İlçesine büyük oranda turist akışı ve dolayısı ile ekonomik gelişimine de ciddi katkı koyacaktır” dedi.

Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi veren Ataoğlu, çalışmaların iki etapta yapılacağını. Birinci etapta yıkılma tehlikesi bulunan ve aciliyet arzeden ana istasyon yanındaki binanın restrasyonunun yapılacağını, ikinci etapta ise ana İstasyon Binası ve yolun karşısındaki binaların da restorasyonunun gerçekleşeceğini, söyledi.