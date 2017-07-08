Güzelyurt’ta “Bizim” sesimiz yankılandı

ÜLKEMİZ SANATÇILARI SAHNEDE: 40. Güzelyurt Portakal Festivali’nde gerçekleşen “Bizim Konserimiz, Bizim İkramımız, Bizim Günümüz” adlı organizasyonda Arif Edizer, Ayhan Başkal, Hüseyin Yücelten, İrem Barani ve grup frekans sahne aldı.

40. Güzelyurt Portakal Festivali’nde geçtiğimiz akşam yerli sanatçılar sahne aldı. Konseri izlemeye gelenlere yöresel yiyecekler ikram edildi. Kıbrıs şarkılarının seslendirildiği gecede güzel bir yaz konseri gerçekleşti.

Festival Gösteri Merkezi’nde “Bizim Konserimiz, Bizim İkramımız, Bizim Günümüz” adlı organizasyonda Arif Edizer, Ayhan Başkal, Hüseyin Yücelten, İrem Barani ve grup frekans sahne aldı. Birbirinden güzel Kıbrıs şarkılarıyla geceye renk katan sanatçılar, dinleyenlere muhteşem bir yaz konseri verdi.

Konser sırasında dinleyicilere herse, çörek, hellim, macun ve portakal suyu ikram edildi. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar sanatçılara gecenin anısına bir plaket takdim ederken finali Hüseyin Yücelten “Portakal atışalım” adlı şarkıyla yaptı.

Çocuklardan dans gösterileri

Kalkanlı’daki yangın nedeniyle ertelenen Çocuk Ekipleri Dans Gösterileri de aynı akşam Amfi Tiyatro’da yapıldı.

Gecede KKTC Jimnastik Federasyonu, GÜSAD, GASAD, SEÇDER, ve NEV Fitness ekipleri izleyenlere dans ziyafeti sundu. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tüm grupların eğitmenlerine birer plaket takdim ederek, geceye katkı koyan herkese teşekkür etti.