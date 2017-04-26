Hadise çarşafa girdi

Geride bıraktığımız hafta kardeşiyle birlikte sürpriz bir şekilde Maldivlere tatile giden Hadise, buradan paylaştığı çok sayıda fotoğrafla dikkat çekmişti.

Son zamanlarda hakkında çıkan ‘Hadise kilo aldı’ haberlerini Maldivler tatilinde verdiği bikinili pozlarla adeta yalanlayan Hadise, sürpriz bir rota değişikliği yaparak ünlülerin gözde tatil mekanı Dubai’ye uçtu. Kardeşiyle birlikte çıktığı Maldivler tatilini Dubai’de sürdürme kararı alan Hadise’nin buradaki ilk tercihi plajlar yerine 2007’de ibadete açılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin kurucusu, 2004’te hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahayan’ın anısına yapılan Şeyh Zayed Camii oldu.

HADİSE ÇARŞAFA BÜRÜNDÜ

Sosyal medya hesabından 2 bin 421 metrekare alana sahip ve 40 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği camiinin fotoğraflarını paylaşan Hadise, sonrasında da camiiyi ziyaret ederken çekilmiş ve çarşafa bürünmüş halde göründüğü kareleri paylaştı.

Hadise’nin paylaştığı kareleri yoruma kapaması da dikkatlerden kaçmadı.